Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı

Sıfır araçta büyük bir indirime gidildi. Kia, EV6 model aracında 250 bin TL'lik indirim fırsatı sundu.

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Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı

Kia, uygun fiyatlı modelleriyle Türkiye'deki birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Özellikle en uygun araba modeli olarak Picanto öne çıkıyor. Kia'nın en uygun SUV modeli ise Stonic olarak biliniyor. Picanto ve Stonic, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile daha ekonomik.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kia'nın en çok indirim yapılan modeli EV6 dikkat çekiyor. Bu elektrikli araçta 250.000 TL'lik indirim bulunuyor.

Mayıs ayı güncel fiyat listesine göre, 2023 model EV6'da tüm versiyonlarda 250.000 TL'lik indirim var. Ayrıca Stonic 1.4L 100 PS Otomatik SUV modeli kampanyalı olarak 1.114.000 TL'den satılıyor.

Aynı şekilde 2024 model 1.0L 67 PS AMT versiyon Picanto da 850.000 TL'ye kampanyalı olarak satışta.

Kaynak: Gerçek Gündem

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