Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor

Aksaray topraklarında üretilen organik sarımsaklar Rusya ve Almanya’daki antibiyotik ilaç sanayilerine gönderiliyor.

Nüfusunun yüzde 80’nin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, tarım ve hayvancılık üretimindeki birçok kalemde ülke genelinde sıralamada ilk 10 içerisinde yer alırken, sarımsak üretiminde de oldukça başarılı olan tarım kentinde ilk ve tek olarak üretilen organik sarımsaklar Rusya ve Almanya’ya gönderilerek antibiyotik ilaç sanayinde kullanılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı organik tarım sertifikalı sarımsaklar Rusya ve Almanya’da da birçok analize girerek yüzde yüzlük bir organik raporuna sahip.

‘ÜRETTİĞİMİZ SARIMSAKLAR YÜZDE YÜZ ORGANİK VE DOĞALDIR’

Aksaray’ın merkeze bağlı Acıpınar köyünde üretimi yapılan organik sarımsaklar Uğur Öngün tarafından üretilip yurtdışına ihraç ediliyor.

Üretim ve ihracatla ilgili bilgiler veren Uğur Öngün, organik sarımsağın Aksaray topraklarında üretildiğini belirterek, “Organik tarım, normalde geçiş 1-2-3’ten sonra tam organiğe geçiliyor. Şu an organik tarımda 6. yılımız. 2017’den bu yana organik tarım ile uğraşıyoruz. İnşallah 2024’ün, yani 7. yılımızın hasadını bu yıl alacağız. Verimde herhangi bir düşüklük yok. Organik tarımda biz herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. İnsan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Sadece su, deniz yosunu ve leonardit, yani doğal madenlerle beslemelerini yapıyoruz. Rusya’ya Türkiye’den sarımsak ihracatını ilk biz yaptık. O zaman sürecinden beri Rusya’ya ihracat olarak çalışıyoruz. Şu an Avrupa pazarımız var. Organik tarım sertifikamızla giriyoruz zaten pazarlarımıza. Ürünlerimiz yüzde yüz doğal ve organiktir. Zaten bu yabancı ülkelere girerken bakanlıktan onaylı sertifikalarla giriyor. O ülkede de ayrıca bir analize giriyor. Oralarda da tam organik olarak testlerden geçiyor. Türkiye’de tek organik sarımsak olarak üretimimiz var. İlk etapta zaten biz 10 dönüm ile başlamıştık. Şu an 100 dönüme yakın bir organik sarımsak üretimimiz var. 100 bin metrekareden organik sarımsak olarak en düşük aldığımız verimler 200 ton bandında” dedi.

‘ORGANİK SARIMSAKLARIMIZ YURTDIŞINDA İLAÇ SANAYİ VE GIDA SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR’

Yurtdışındaki ilaç firmalarından talep geldiğine dikkat çeken organik sarımsak üreticisi Öngün, “Biz bunu 2017 yılında Rusya’ya ilaç firmasına vermiştik. İçindeki selenyum ve germanyum oranlarının, diğer bir takım değerlerin yüksek geldiği zaten analiz raporlarımızda vardı. İlk etapta Rusya’ya antibiyotik firmasına girmiştik. 2017 yılından bu yana biz zaten Rusya ile çalışıyoruz. Ama bu Rusya Ukrayna savaşından dolayı biraz etkilendik. Gönderim tonajımız biraz daha düştü. O yüzden Avrupa pazarına giriyoruz. Bu yılki hedefimiz de inşallah ilaç sanayi olarak bir firmadan talep aldık. Orada görüşmelerimiz var ve Almanya’da büyük bir alışveriş merkezinin Ceo’su ile görüşme yaptık ve bizden talep ettiler. Tabii ki organik şartıyla talep oldu. Biz buradan çalışmalarımızı yaptık, raporlarımızı gönderdik. Şu an Rusya ve Almanya’ya halen gönderiyoruz. Sırada Polonya ve Hollanda da var. Ben daha çok İngiltere pazarına girmeyi istiyorum. Organik sarımsaklarımız yurtdışında özellikle ilaç sanayi ve gıda sektöründe kullanılıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA