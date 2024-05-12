İzmir açıklarında 18'i çocuk 45 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 00.55’te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontroller ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: İHA