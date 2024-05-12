Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı

28 Nisan günü TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı, 0-0 sona ermiş ve maçta hiç şut çekilmemişti.

Her iki takıma da 1 puanın yettiği maçın sonucunda Ankaraspor, üst lige çıkmak için play-off'lara katılmaya hak kazanmış, Nazilli Belediyespor ise kümede kalmayı başarmıştı.

Maçın ardından şike iddiaları gündeme gelmiş ve tarafların, maça anlaşarak çıktığı iddiaları gündeme gelmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili olarak inceleme başlattığını duyurmuştu.

Gazeteci Murat Ağırel, o maçla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Murat Ağırel, Cumhuriyet'te yayımlanan köşesinde, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor'un beraberlik sonucu için yüklü miktarda bahis oynandığını iddia etti.

Ağırel, yazısında "4 bahis sitesinin verilerine göre 'Ev sahibi kazanır' bahsine oynanan oran toplam 661 Avro, 'Misafir takım kazanır' diyerek bahis oynayanların toplam yatırdığı para 17 Avro... Beraberlik için yatırılan para ise 30 bin 954 Avro yani 1 milyon lira" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA YAZIK"

Murat Ağırel'in yazısının bir bölümü şöyle:

Hatta maçta ilginç bir durum var. Futbolculardan biri ara pas atıyor ve takım arkadaşı rakip kaleye doğru hızla ilerliyor. O sırada rakip takımın defansı gol atmaya giden oyuncuyu durduruyor. Bir maçta olması gereken en doğal durum.

Olağan olmayan durum rakip takımın kalecisi ve defans oyuncuları gol atmak için atağa kalkan futbolcuyu saha içinde azarlamaya başlıyorlar. Bunu göz göre göre yapmaları çok ilginç.

Gerçekten maç berabere bitiyor ve sonuç iki takıma yarıyor Zonguldak küme düşüyor.

Bu maç ile ilgili bahis oynanmış mı diye araştırmaya başladım. Kaynaklarıma sordum sosyal medyada paylaşılan ve doğru olan bir veriyi gönderdiler.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için sanal bahis sitelerinde saat 03.29’da bahis açılıyor. Açılan bahis oranlarına göre beraberlik için 4.25 bahis oranı var.

Bu oran zaman geçtikçe düşmeye başlıyor. Saat 12.00’de 2.60’a düşüyor 12.55’te 1.88’e kadar düşüyor. Yani bu maçın sonucuna bahis oynamak isteyen kişiler maçın berabere biteceğini hissetmişler!

Peki, bu maça ne kadarlık bir tutar yatırılmış?

4 bahis sitesinin verilerine göre “Ev sahibi kazanır” bahsine oynanan oran toplam 661 Avro, “Misafir takım kazanır” diyerek bahis oynayanların toplam yatırdığı para 17 Avro...

Beraberlik için yatırılan para ise 30 bin 954 Avro yani 1 milyon lira.

Yani bu maça, maç başlamadan bahis oynayan kişiler maç berabere biter demiş ve beraberlik oynamışlar. Maçta da bir tane şut çekilmeden berabere bitmiş.

Emek veren, ter döken futbolculara yazık, Türk futboluna yazık.