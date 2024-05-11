Arda Güler'den Real Madrid taraftarına çağrı: Yarın bekliyoruz

LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada'yı 4-0 yendi. Eflatun beyazlıların gollerini Fran Garcia, Arda Güler ve Brahim Diaz (2) attı. Şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Madrid, puanını 90 yaptı.

Arda Güler maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyleyen Arda Güler, "Rakibimiz küme düştüğü için bugün çok sevinç yaşayamadık." dedi.

REAL MADRID TARAFTARINA ÇAĞRI: BEKLİYORUZ

Real Madrid yarın Cibeles meydanında şampiyonluk kutlayacak. Arda Güler Madrid taraftarına çağrıda bulundu.

"Şimdi öz güvenim yüksek. Takıma ve lige adapte oldum. Çok mutluyum ve yarın kutlama yapmak istiyorum. Yarın bütün taraftarları bekliyoruz."

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: DOĞAL YETENEK

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahseden Ancelotti, şu sözleri kaydetti:

“Arda Güler'in kale önünde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Basit bir şekilde birçok gol atıyor. O doğal bir yetenek ve çok iyi iş çıkarıyor."