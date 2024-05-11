Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı: Yine attı

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak forma şansı bulmakta güçlük çeken Arda Güler, fırsatları değerlendirmeye devam ediyor.

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Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı: Yine attı

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, fırsatları değerlendirmeye devam ediyor.

Eflatun-Beyazlıların karşı karşıya geldiği Granada maçına ilk 11'de başlayan yetenekli futbolcu, 45+2'de topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Real Madrid'deki ilk golünü 10 Mart'ta Celta Vigo'ya karşı kaydeden Güler, 26 Nisan'da Real Sociedad'a karşı oynadıkları maçta da takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.

Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da 3'üncü golünü kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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