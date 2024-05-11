Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı: Yine attı
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak forma şansı bulmakta güçlük çeken Arda Güler, fırsatları değerlendirmeye devam ediyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, fırsatları değerlendirmeye devam ediyor.
Eflatun-Beyazlıların karşı karşıya geldiği Granada maçına ilk 11'de başlayan yetenekli futbolcu, 45+2'de topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Real Madrid'deki ilk golünü 10 Mart'ta Celta Vigo'ya karşı kaydeden Güler, 26 Nisan'da Real Sociedad'a karşı oynadıkları maçta da takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.
Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da 3'üncü golünü kaydetti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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