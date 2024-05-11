Kayserisporlu futbolcuları taşıyan uçağa yıldırım isabet etti!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor kafilesini taşıyan THY uçağına yıldırım düştü. Uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

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Kayserisporlu futbolcuları taşıyan uçağa yıldırım isabet etti!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü.

Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı. Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı.

Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Süper Lig Kayserispor Yıldırım Uçak THY
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