Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sokaklar şenlik alanına döndü

TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sokaklar şenlik havasına döndü. Forma ve bayraklarını kapan Göztepe taraftarları, Süper Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya kutladı.

Son Güncelleme:
Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sokaklar şenlik alanına döndü

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sokaklar şenlik alanına döndü - Resim : 1

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak lider Eyüpspor'la birlikte Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasını aldı.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sokaklar şenlik alanına döndü - Resim : 2

Göztepe takımı oyuncuları törenin ardından üstü açık otobüse binerek şehir turu attı.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sokaklar şenlik alanına döndü - Resim : 3

Futbolcular, otobüs üzerinden stat çevresinde toplanan taraftarlarını selamladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Göztepe Süper Lig TFF 1. Lig
Son Güncelleme:
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı: Yine attı Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı: Yine attı
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden başkan adayı olduğunu resmen açıkladı Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
İsveç'te 4 milyondan fazla kişiyle araştırma yapıldı: Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası geliyor: Vahit'in ilk fotoğrafı ortaya çıktı Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası Vahit'ten ilk fotoğraf
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu! Aşk da kapılarını çalacak Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu!