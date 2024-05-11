Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sokaklar şenlik alanına döndü
TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sokaklar şenlik havasına döndü. Forma ve bayraklarını kapan Göztepe taraftarları, Süper Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya kutladı.
Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak lider Eyüpspor'la birlikte Süper Lig'e yükselen Göztepe, kupasını aldı.
Göztepe takımı oyuncuları törenin ardından üstü açık otobüse binerek şehir turu attı.
Futbolcular, otobüs üzerinden stat çevresinde toplanan taraftarlarını selamladı.
Kaynak: AA
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