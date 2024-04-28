Fiyat artışları için harekete geçildi: Yasa teklifi hazırlanıyor

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ve AKP’de son şekli verilen yasa teklifinde, bir türlü kontrol edilemeyen fiyat artışları için bu kez 'piyasalara müdahaleyi kolaylaştırmak' amaçlanıyor. Hükümet, enflasyonun düşürülmesi konusunda mesafe alamayınca, 'fırsatçı' olarak nitelendirdiği satıcılara yönelik önlemleri arttırmayı amaçladı. Tekel oluşturarak, belli bir ürünün fiyatını kontrol altına alanlarla ilgili işlemler hızlandırılacak." diye yazarak ayrıntıları aktardı.

"Hazırlanan teklife göre, Rekabet Kurumu’nun haksız fiyat artışları, piyasada birkaç firmanın anlaşarak fiyat artırması gibi konulardaki teftiş ve soruşturma süreçleri kısaltılıyor. Bu tür tekelleşme itirazlarında soruşturma ve rapor süreçlerinin çok uzun olduğu ve anında sonuç alınamadığı belirtildi. Bu nedenle, uzun inceleme süreçlerinden önce ön raporla işlem başlatılacak ve tekel durumunda olanlara müdahale edilecek." ifadelerini kullanan Babacan yazısını şöyle sürdürdü:

"Düzenlemeyle, denetim ve raporlama süreçleri kısalacak. Rekabet Kurumu bir soruşturma başlatıyorsa, bu soruşturma ile ilgili ön raporun hemen ardından tedbir uygulanacak. Bu sistem sadece gıda sektörü değil, tüm sektörler için uygulanacak. Özellikle inşaat sektöründeki tekelleşmenin önüne geçilmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Haksız rekabet, anlaşarak fiyat artırma, tekelleşmeye dönük maddeler içeren teklifle, firmalara yönelik ihtar süreçleri de kısaltılacak.

Önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi beklenen teklifte ayrıca üst limiti 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması planlanıyor."

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