Erol Dündar duyurdu: Şarap ve rakıya zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, şarap ve rakıya zam geldiğini duyurdu.

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Erol Dündar duyurdu: Şarap ve rakıya zam!

Enflasyon ve kur krizi TL'nin negatif getirisine yol açarken, raflardaki ürün fiyatlarına zam yansıyor.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, şarap ve rakıya zam geldiğini duyurdu.

ŞARAP VE RAKIYA ZAM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, iki şarap grubunda yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaşırken, 1 rakı grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Erol Dündar duyurdu: Şarap ve rakıya zam! - Resim : 1

RAKI FİYATINDA ZAM PAZARTESİ GEÇERLİ

Paylaşımında Dündar, rakı fiyatındaki zammın pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Rakı Şarap Zam
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