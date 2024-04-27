Mehmet Şimşek'ten 'KDV' açıklaması: Artış yapıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, "KDV artışı yapılmadı" dedi.

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Mehmet Şimşek'ten 'KDV' açıklaması: Artış yapıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nıın tereddütleri gidermek için yaptığı düzenlemeyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

"KDV ARTIŞI YAPILMADI"

Tebliğin ardından KDV artışı yapıldığı iddiaları gündeme gelirken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

Mehmet Şimşek'ten 'KDV' açıklaması: Artış yapıldı mı? - Resim : 1

"KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti. Düzenleme ile, KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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