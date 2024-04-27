SGK uzmanından dikkat çeken emekli maaşı tespiti: Kriz derinleşiyor!

Enflasyon ve kur krizi emekliyi her geçen gün yoksulluğa sürüklerken, raflara yansıyan fiyatlar da emeklinin alım gücünü aşağıya çekti.

Söz konusu gelişmeler sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Almanya ile Türkiye'de ödenen emekli maaşlarını et fiyatları üzerinden karşılaştırdı.

EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

"2024 Emekliler yılında, Almanya’da emekli aylığı 1.500 Euro, bir kilo dana kıyma 7.5 Euro, Türkiye emekli aylığı 290 Euro, bir kilo dana kıyma 15 Euro!"

"ENFLASYONUN SEBEBİ EMEKLİ AYLIKLARI DEĞİLMİŞ"

Paylaşımının devamında Erdursun, "Ülkemizde 11 milyon emekli var. Dul, yetim, malul ve sürekli iş göremezlik geliri alanlarla birlikte 16 milyon kişiye aylık ödeme yapılıyor. Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya’da emekli sayısı 23,6 milyon! Almanya’da emeklilere enflasyonun iki katı zam yapılacak! Demek ki enflasyonun sebebi emekli aylıkları değilmiş! Ayrıca bizim emeklilerimizin iki katı emekli sayısına sahip ülke olan Almanya ile nüfusumuzda hemen hemen aynı! Bizde emekli sayısı çok bu nedenle ekonomi kötü söylemi de doğru değil" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında emekli aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapılarak, en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem