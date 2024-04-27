Dev banka iflas etti, kapatıldı!

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu. Böylece Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

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Dev banka iflas etti, kapatıldı!

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) yapılan açıklamada, kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaştığı aktarıldı.

32 ŞUBESİ YENİDEN AÇILACAK

Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, Republic First Bank'ın mudilerinin Fulton Bank'ın mudileri olacağı kaydedildi.

Dev banka iflas etti, kapatıldı! - Resim : 1

İFLASIN MALİYETİ 667 MİLYON DOLAR

Açıklamada, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatının 4 milyar dolar civarında olduğu, bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi.

BU YIL İLK BANKA İFLASI

Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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