Kafe ve lokantada KDV düzenlemesinde kafalar karıştı, uzmanı açıkladı: Vergiler artırıldı mı?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni KDV düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bingöl, "KDV oranlarının bu gece arttırıldığı gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

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Kafe ve lokantada KDV düzenlemesinde kafalar karıştı, uzmanı açıkladı: Vergiler artırıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı 'Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre; lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerde imal edilen veya bu işletmelerin dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında uygulanan KDV oranı, yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı. Bu oran, alkollü içecekler için ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi. Yayımlanan tebliğ, mayıs ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.

KDV'DE KAFALAR KARIŞTI

Yaşanan gelişmeler sonrası KDV'de kafalar karışırken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kafe ve lokantada KDV düzenlemesinde kafalar karıştı, uzmanı açıkladı: Vergiler artırıldı mı? - Resim : 1

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, şu ifadelere yer verdi:

"KDV’deki oran artışları geçen yıl Temmuz ayında Cumhurbaşkanı kararı ile zaten yapılmıştı. Ki zaten böyle bir artış GİB tebliğ ile değil ancak Cumhurbaşkanı kararı ile yapılabilir. Bu gece yayımlanan tebliğ malumun ilanı olmakla beraber bazı tereddütlü konularda tereddütlerin giderilmesi ve uygulamaya açıklık getirmesinden ibarettir. KDV oranlarının bu gece arttırıldığı gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV genel uygulama tebliğindeki yüzdelik dilimleri değiştirildiResmi Gazete'de yayımlandı! KDV genel uygulama tebliğindeki yüzdelik dilimleri değiştirildiEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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