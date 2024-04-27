Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor! Sakın IBAN üzerinden para yollamayın

Oda TV'deki habere göre; İşletmelerin IBAN üzerinden ödeme kabul ettiği durumlarda, vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli konular bulunuyor. Konuyla ilgili uzmanlar, bu ödeme yöntemiyle ilgili olarak vatandaşları uyararak, bilinçsizce suçlara ortak olma riskine dikkat çektiler.

Öncelikle, IBAN üzerinden yapılan ödemelerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kaynağının ve amacının net bir şekilde belirlenmesidir. Aksi takdirde, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara karışma riski bulunuyor.

ESNAFLAR SIKÇA TERCİH EDİYOR

Özellikle kuaförlerden giyim mağazalarına kadar birçok esnaf, kredi kartı komisyonlarından kurtulmak adına doğrudan IBAN üzerinden ödeme almayı tercih ediyor.

BANKA HESABI OLANLARA UYARI

Ancak TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, bu yöntemin kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskini artırabileceğini vurguluyor.

Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtiyor ve kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.

Örneğin, binlerce kişiye dağıtılan paralar, işletmeler aracılığıyla sisteme sokulabilir ve eğer işletmenin IBAN'ına para gönderirseniz, bu süreçteki bir aktör olarak suçlanabilirsiniz şeklinde uyarıda bulunuyor. Online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kartı, dolandırılma riskinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, IBAN üzerinden yapılan ödemelerin kartlı işlemlerde olduğu gibi tüketicinin kredi puanlarını artırmadığını ve bu nedenle tüketici avantajlarından yararlanılamayabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bu nedenle özellikle banka hesabı bulunan kişilere, bu tür ödeme yöntemlerinden kaçınmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.