İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti... Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme

İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermediği 2014- 2019 döneminin AKP’li Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı hakkında Danıştay Birinci Dairesi ön inceleme kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti... Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme

Samsun’da eski AKP’li Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı döneminde yaşandığı iddia edilen, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermediği yolsuzluklarla ilgili Danıştay Birinci Dairesi ön inceleme kararı aldı.

Cumhuriyet'te Cemil Ciğerim'in haberine göre; 2014- 2019 döneminin AKP’li Atakum Belediye Başkanı Taşçı hakkında, belediyeye 8 TIR inşaat malzemesi alımına ilişkin faturalardaki araç plakalarının, motosiklet plakası olmasına rağmen ödeme yapıldığı, 3-5 yıl önce vefat eden kişiler adına kesilen pide faturalarının ödendiği, kasa fişleri ve tahsilat yazışmalarının yok edildiği ve 323 bin liranın banka hesabına yatırılmadığı ile ilgili yolsuzluk iddiaları yargıya taşınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, "4483 sayılı Memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uyarınca işlem yapılmasına yer olmadığına" karar verdiği yani belediye hakkında soruşturma izni vermediği ortaya çıkmıştı.

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