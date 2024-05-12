Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş

Yeşil fasulye en sevilen lezzetler arasında yer almaktadır. Yeşil fasulye pişirirken mutlaka tencereye 1 kaşık bu baharattan eklenmeli

Son Güncelleme:
Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş

Yeşil fasulye, besleyici değeri yüksek ve lezzetli bir sebzedir. Pişirilirken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Özellikle yeşil fasulyenin pişerken erimesini engellemek ve gaz sorununu önlemek için doğru yöntemler kullanılmalıdır.

Yeşil fasulye pişirirken, lezzetini ve dokusunu korumak için tencereye 1 kaşık kimyon eklemek oldukça etkilidir. Kimyon, yeşil fasulyenin dağılmasını engeller ve aynı zamanda sindirim sistemi üzerinde oluşabilecek gaz sorunlarını da azaltır. Bu nedenle, yeşil fasulye yemeklerinde kimyonun önemi oldukça büyüktür.

Ayrıca, yeşil fasulye pişirme süresi de oldukça önemlidir. Fasulyelerin vitamin ve mineral değerlerini korumak için fazla pişirilmemesi gerekmektedir. Yüksek ateşte kısa süreli pişirme, yeşil fasulyenin besin değerlerini ve lezzetini muhafaza etmede yardımcı olacaktır.

Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş - Resim : 1

ETLİ TAZE FASULYE YEMEĞİNİN TARİFİ

Etli Taze Fasulye Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo taze fasulye
300 gram kuzu eti (veya dana eti)
1 yemek kaşığı domates salçası
yarım çay bardağı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı tuz
yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
2 adet domates
1 adet soğan

Etli Taze Fasulye Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle fasulyeleri yemeklik doğrayıp yıkayalım.
Soğanı yemeklik doğrayalım.
Tencereye sıvı yağ ve soğanı ekleyip birkaç dakika kavuralım. Kuşbaşı etleri de ekleyip etler suyunu çekinceye kadar kavuralım. Eğer dana eti kullanacaksanız etleri önceden haşlamanızda fayda var.
Domates salçası, tuz ve baharatları ilave edip 1-2 dk daha kavurduktan sonra fasulyeleri ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte kavurmaya devam edelim. Fasulyeler kavrulurken ara ara karıştırmayı unutmayalım.
Son olarak kabuğu soyularak doğranmış domatesleri ve 1 bardak kadar sıcak su ekleyerek pişmeye bırakalım. Su miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yemeği sulu severseniz suyu artırabilirsiniz. Domates çok erimesin diye en son ekliyorum, dilerseniz fasulyelerle birlikte ekleyip kavurabilirsiniz.
Fasulyelerin cinsine göre pişme süresi değişebilir, fasulyeleri kontrol edelim yumuşadıysa pişmiş demektir, ocaktan alabiliriz. Suyu eklemeden ne kadar güzel kavurursanız yemeğiniz o kadar kolay pişecektir. Eğer yeterince taze güzel bir fasulye ise bu bile eklemeden daha kavrulurken pişebilirler.

Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyorYeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyorGözden Kaçmasın

Son Güncelleme:
137 bölümdür yayındaydı. TRT1'den Gönül Dağı için beklenmedik karar 137 bölümdür yayındaydı. TRT1'den Gönül Dağı için beklenmedik karar
QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var
Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu
Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti... Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme