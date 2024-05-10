Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok

Matlaşmış bardakları temizlemenizi sağlayacak yöntem. Bardaklarınız ışıl ışıl olacak

Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok

Bu yöntem hem pratik hem de ekonomiktir. Ayrıca kimyasal içerikli temizlik maddelerine göre daha doğa dostudur.

Matlaşmış bardakları kireçten arındırmanın pratik bir yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntem sayesinde bardaklarınızı ovalamaya gerek kalmadan kolayca temizleyebilirsiniz.

LİMONLA BARDAKLARI PARLATABİLİRSİNİZ

İkiye böldüğünüz limonu, tuza bandırın. Ardından matlaşan bardakların içini ve dışını kuvvetli bir şekilde ovun. En son ılık sudan geçirin ve bu kadar.

Bardakları yıkarken kullanılan şebeke suyunun aşırı kireçli olması ve düşük kaliteli parlatıcıların tercih edilmesi bardakları kötü hale getirebilir. Sert ve kireçli sular bardaklarda iz bırakabilir. Bu nedenle bardakları eğer bulaşık makinesinde yıkıyorsanız ‘üflemeli kurutma’ seçeneğini ayarlamalısınız.

Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok - Resim : 1

DİŞ MACUNUYLA BARDAKLARI PARLATABİLİRSİNİZ

Bir diş fırçasına, günlük kullandığınız diş macununu sıkın ve ıslatın. Ardından matlaşan bardağınızın içini ve dışını dairesel hareketler ile güzelce fırçalayın. Bu işlemin ardından bekletmeden bardağınızı ılık su ile durulayın. Bardağınız tekrar ışıl ışıl olacak.

SİRKE İLE BARDAKLARI PARLATABİLİRSİNİZ

Evinizde kullandığınız parlatılması gereken cam bardakları ilk kez parlatacaksınız önce sirkeli suda bekleyin. Bunun için bir kovaya su koyun ve yarım bardak sirke ekleyin. Eşyalarınızı bu karışıma koyun. Bir süre sonra cam bardakları sirkeli sudan çıkarın ve durulayın, yumuşak bir bez ile bardakları ovun. Böylelikle su izlerine veda edecek, bardaklarınızın parladığını göreceksiniz

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