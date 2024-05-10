Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor

Kelle paça çorbasının fiyatı tırmanışa geçince lokantalar tavuk suyu çorbasına yöneldi

Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor

Son zamanlarda, kelle paça çorbasının fiyatlarının yükselmesiyle birlikte lokantaların tercihi tavuk suyu çorbası yönünde değişmeye başladı. Tavuk suyu çorbasının daha uygun fiyatlı olması ve aynı zamanda sağlıklı bir seçenek olması, müşterilerin ilgisini çekmeye başladı. Geleneksel lezzetlerden vazgeçmek istemeyenler için de iyi bir alternatif olan tavuk suyu çorbası, artık pek çok restoranda menülerde yerini almaya başladı.

Kelle paça çorbasının yok satmasıyla birlikte, tavuk suyu çorbasının popülaritesi giderek artıyor.

LOKANTA USULÜ TAVUK SUYU ÇORBASI NASIL HAZIRLANIR?

Tavuk suyu için :

1 adet kalçalı but ya da 2 adet iri baget
1 dilim limon
2-3 adet tane karabiber
Tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 küçük kuru soğan
1 kahve fincanı tel şehriye (Tepeleme)
5 su bardağı tavuk suyu️
Su

Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor - Resim : 1
Meyanesi için

1 yumurta sarısı
Yarım limon suyu
1 yemek kaşığı yoğurt ( çok dolu olmasın)
1 tatlı kaşığı un
Tuz ,karabiber, bir fiske zerdeçal

TARİFİ

Tavuklar çok az yağda mühürlenir ve üzerine 1. 5 litre su eklenir.
1 dilim limon ,tuz ve tane karabiber eklenir ve tavuklar pişene dek haşlanır.
Haşlanmış tavuklar süzülür ve didiklenir.
Tereyağı eritilir ve 1 adet soğan soyularak bütün halde yağda sotelenir.
Şehriyeler de tencereye alınır hafif rengi değişene dek karıştırılır. Kavurmuyoruz!!
Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekliyoruz ve şehriyeleri haşlıyoruz.
Hafif diri kıvamda olacak.
Haşlanan şehriyelere tavuk suyunu ekleyip kaynaması beklenir.
Tavuk parçaları eklenir ve 5 dakika kaynatılır.
Meyane malzemeleri çırpılır ve tavuk suyundan bir kepçe ile ılıtılır. Karıştırarak çorbaya eklenir, 1-2 dakika sonra çorbanın altı kapatılır.
Çorba söndürülünce kapağını tam kapatmıyoruz ki kesilmesin. Afiyet olsun

Kaynaklar: youtube.com, nefisyemektarifleri.com, gercekgundem.com

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