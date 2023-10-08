Kelle paça çorbası yerine geçen 3 çorba! Mutlaka kış boyunca yapıp içmelisiniz

Herkes kelle paça çorbası içemiyor. Kelle paça fiyatları artınca uzmanlar kelle paça yerine geçen 3 çorbayı açıkladı

Kelle paça çorbası yerine geçen 3 çorba! Mutlaka kış boyunca yapıp içmelisiniz

Bu alternatif çorba tarifleriyle kış boyunca sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın!

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan paça çorbası, hem besleyici özelliği hem de tadıyla sofralarımızı süsler. Ancak, bazı kişiler için paça çorbası hazırlamak ve tüketmek biraz zahmetli olabilir. İşte bu noktada, sizlere alternatif bir çorba tarifi sunuyoruz: Kelle paça çorbası yerine geçen 3 çorba!

Bu tariflerle hem pratik hem de lezzetli çorbalar hazırlayabilirsiniz. İşte size önerilerimiz:

1. Yeşil Mercimek Çorbası: Yeşil mercimek, bol sebzeli ve baharatlı bir çorba hazırlamak isteyenler için ideal bir seçenek. Hem doyurucu hem de besleyici olan bu çorba, kelle paça çorbasının yerini rahatlıkla tutabilir.

Kelle paça çorbası yerine geçen 3 çorba! Mutlaka kış boyunca yapıp içmelisiniz - Resim : 1

2. Tavuk Suyu Çorbası: Tavuk suyu, bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle bilinir. Sebzelerle birlikte hazırlanan tavuk suyu çorbası, kış aylarında sık sık tüketebileceğiniz sağlıklı bir seçenek olabilir.

3. Sebzeli Nohut Çorbası: Nohut, protein ve lif açısından zengin bir besin kaynağıdır. Sebzelerle birlikte hazırlanan nohut çorbası, kelle paça çorbasının yerini rahatlıkla tutabilir. Baharatlarla lezzetlendirerek daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

Sebzeli Nohut Çorbası Tarifi İçin Malzemeler


200 g nohut
1 kuru soğan
1 orta boy havuç
1 kırmızı biber
2-3 domates ( yada salça)
3 yemek kaşığı sıvı yağı
1. 5 litre et suyu

Daha önce ıslanmış nohut hoşlanıyorum.
Başka tencerede sıvı yağıyla kesilmiş soğan, pembe renk kadar kızartıyorum.
Rendelemiş havuç ve biber içinde ekliyorum ve 2-3 dk pişiriyorum.
Domates veya salçası atıyorum.
Tencerenin içine haşlanmış nohut ve et suyunu ekliyorum.
10 dk sonra blenderla ufaltıyorum.
Daha ocakta kaynatmaya kadar pişiriyorum.
Servis yapıyorum.

Kaynak: gercekgundem.com - nefisyemektarifleri.com

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