Yaprak sarmayı daha lezzetli yapmanın 5 yolu! Tencerede pişirirken denemelisiniz

Yaprak sarması, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak, yaprak sarmasının lezzetli olması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Bu içeriğimizde sizlere, yaprak sarmayı daha lezzetli hale getirmenin 5 yolunu anlatacağız.

1. Yaprakların Taze Olmasına Dikkat Edin



Yaprak sarması yaparken kullanacağınız yaprakların taze olması çok önemlidir. Eğer yapraklar bayat veya kurumuşsa, sarma yaparken kolayca yırtılabilirler. Bu nedenle, yaprakları taze bir şekilde kullanmak yaprak sarmasının lezzetini arttıracaktır.

2. Yaprakları Kaynar Suda Bekletin



Yaprakları sarmadan önce kaynar suda bekletmek, yaprakların daha kolay sarılmasını sağlar. Ayrıca, kaynar su sayesinde yaprakların rengi de daha canlı olacaktır.

3. Dolma İçi Malzemelerini İyice Karıştırın



Dolma içi malzemelerini iyice karıştırmak, dolmanın lezzetini arttıracaktır. Malzemelerin homojen bir şekilde karışması, dolmanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

4. Tencerede Pişirin



Yaprak sarmasını tencerede pişirmek, yaprakların lezzetini arttıracaktır. Tencerede pişirme sayesinde, dolmanın suyu çekilirken içindeki malzemelerin lezzeti de artacaktır.

5. Limon Suyu Ekleyin



Yaprak sarmasına limon suyu eklemek, dolmanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Limon suyu sayesinde dolmanın tadı daha da canlanacak ve damakta hoş bir tat bırakacaktır.

Nelere ihtiyacımız var?

250 gr. pirinç

250 gr. asma yaprağı (taze veya salamura olabilir)

400 gr. kuru soğan

15 sap taze soğan

1 bardak zeytinyağı (150 – 200 cc. arası)

1 demet taze nane

2 demet dereotu

1 çorba kaşığı toz şeker

1 büyük limon suyu

1 çorba kaşığı tuz

Az karabiber



Nasıl yapıyoruz?

Pirinci sıcak suda ıslayıp, soğuyana kadar bekleyin. Fazla ovuşturmadan yıkayarak süzün. Kuru soğanı yemeklik doğrayarak, zeytinyağının tamamını koyduğunuz tencerede öldürün. Soğan iyice yumuşayınca, süzülmüş pirinci katarak, 10 dk. daha kavurun. Yeşili ile birlikte çok ince doğranmış taze soğanı, yine ince doğranmış dereotuyla taze naneyi, toz şekeri, tuz ve karabiberini kavrulmuş pirince ilave edip, ½ bardak da su ile kavurmaya devam edin. Dolma harcı suyunu çekince kapağı kapalı olarak, demlenip soğumaya bırakın. Taze veya salamura yaprağı, 3 – 5 dk. kaynar suda tutarak yumuşamasını ve acı suyunun gitmesini sağlayın. Yaprağın erimemesine dikkat ederek, gruplar halinde bir kaç partide haşlayın. Soğuyunca saplarını makasla veya tırnağınız ile kesin, fakat atmayın. Pişirme tenceresinin dibine, çok az zeytinyağı damlatıp, yanmaz yapışmaz fırın kağıdı ile iki kat kaplayın. Kağıdın üzerine yaprak saplarını yayıp, sıkı sarılmış dolmaları düzgünce yerleştirin. Sarmaların açılmaması için ters çevrilmiş bir kapak koyun. Bir büyük limon suyu ile 1/2 bardak sıcak su katın. Tencere içindeki su kaynayana kadar harlı ateşte; sonra kısık ateşte 45 dk. pişirin. Su 45 dakikadan önce biterse ilave edin. Pişirme işlemi tamamlanınca sarmaları, tencerede soğumaya bırakın. Daha sonra, herhangi bir servis tabağına muntazam döşeyerek, üzeri dilimlenmiş limonla süsleyin.