Hasadına başlandı... Bu kez sadece ağız değil cep yakacak! Eken rahat ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "tarlada isot hasadı" etkinliği, Şanlıurfa'nın kültürel ve tarımsal zenginliğine dair renkli bir görüntü sergiledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın özgü tescilli yöresel isotunun diğer illerde olmayan tadı ve aroması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Akıllı tarım teknolojileri seralarında yetiştirilen isotlar, Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez acı lezzetleri arasında yer alıyor. İlkbaharda ekimi yapılan ve Eylül ayında hasat edilen kırmızı renkteki biberler, özenle toplanarak kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor. Pul biber olarak da bilinen isot, çiğ köfte başta olmak üzere birçok yemeğe lezzet katıyor.

Zahmetli bir süreçten geçirilen biberler, özel makinelerde işlenerek isot veya biber reçeline dönüştürülüyor. Sonrasında ise yere serilen bezlerin üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Bu işlemlerden geçen Şanlıurfa isotları, yöresel lezzetler arasında önemli bir yer ediniyor.

“Çiğköftenin esas maddesi Şanlıurfa isotudur”



İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre; Şanlıurfa’nın çok önemli tescilli lezzetleri olduğuna dikkati çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “İsotun Şanlıurfa için çok önemi var, elbette gittikçe Türkiye için de farklı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Sıra gecelerimizin toplanma merkezi çiğköfte sofrasının etrafıdır. Çiğköftenin de esas maddesi Şanlıurfa isotudur. Nasıl ki baklavanın esası Urfa sadeyağından yapılır, çiğköfte de Şanlıurfa isotundan yapıldığı zaman güzel olur. Tarım Daire Başkanlığımız isot ile ilgili çalışmaları yaptı. Bu sene bu isotları yetişirdik, ayrıca çiftçilerimize 1 milyona yakın isot fidesi de dağıttık. Bu fideleri de çok uygun bir şekilde ürettik ve buradan da büyük bir tasarruf sağladık. Şanlıurfalılar şunu söyle en tatlı acı Urfa isotudur. Bu tür tanıtımların, hasat etkinliklerinin amacı bu ürünlere dikkat çekmek, dünyaya tanıtmaktır. Bunu yaptığımız zaman bu ürünlere olan ilgi de artıyor. Birecik patlıcanı tanıtılmaya başlandıktan sonra bütün Türkiye’ye yayıldı” ifadelerine yer verdi.

“İsot Şanlıurfa’nın en tatlı acısı”



Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise isotun Şanlıurfa ile markalaştığını kaydederek, "İsotun gelir getirici bir ürün olmasının yanı sıra kentin tanıtımında da önemli bir yerde olduğunu görüyoruz. İsotun marka değerinin artırılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize bu etkinliğinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İsot fidesi dağıtımı çiftçimize nefes aldırdı”



Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği isot fideleriyle birçok çiftçinin rahat bir nefes aldığını kaydetti. Tarlada isot hasadı etkinliği çiğköfte ikramı ve isotla yapılan yemeklerin tanıtımı ve tadımıyla sona erdi.