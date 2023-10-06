Kurabiyeleri lokum gibi yapan tüyo! Bayatlamıyor ve asla dağılmıyor...

Bayatlamayan kurabiye yapmak için bazı püf noktaları bulunmaktadır. İlk olarak, malzemelerin taze olmasına dikkat edilmelidir. Un, şeker ve yumurta gibi malzemelerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakılmalıdır. Ayrıca, kurabiyelerin pişirilmesinden sonra hemen hava almayacak şekilde saklanması gerekmektedir. Bunun için, kapaklı bir kutuda veya hava almayan bir poşette muhafaza edilmelidir. Ayrıca, kurabiyelerin pişirme süresi ve sıcaklığı da önemlidir. Fırının sıcaklığı doğru ayarlanmalı ve kurabiyelerin pişirme süresi kontrol edilmelidir. Tüm bu püf noktalarına dikkat edildiğinde, bayatlamayan nefis kurabiyeler elde etmek mümkündür.

Ağızda Dağılan Kolay Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

250 gram tereyağı

2 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri İçin;

Yumurta akı

İri dövülmüş fındık ve toz şeker karışımı

Ağızda Dağılan Kolay Kurabiye Yapılışı:

Oda ısısındaki tereyağı ile tüm malzemeyi yoğurma kabına ekleyin.

Azar azar un ilavesi yaparak, yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Fındık ve şeker karışımını hazırlarken, hamuru 5 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, önce yumurta akına daha sonra fındık karışımına bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, aralıklı olarak dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında çok pembeleşmeden pişirin.

Afiyet olsun…

PİŞMİŞ KURABİYELER NASIL SAKLANIR?

Pişmiş kurabiyelerinizi saklamak için doğru yöntemleri uygulamak, tazeliğini korumalarını sağlar. İlk olarak, kurabiyelerinizi tamamen soğumaları için bekletin. Daha sonra, hava geçirmez bir kapta saklayın. Bunun için cam kavanozlar veya plastik kaplar kullanabilirsiniz. Kurabiyeleri birbirine yapışmayacak şekilde düzenleyin ve kapaklarını sıkıca kapatın. Ayrıca, kurabiyeleri oda sıcaklığında saklamak yerine buzdolabında saklamak da mümkündür. Ancak, buzdolabında saklama süresi daha kısa olacaktır. Kurabiyelerinizi saklarken, nemden uzak tutmaya özen gösterin. Böylece, pişmiş kurabiyeleriniz taptaze kalacak ve lezzetini kaybetmeyecektir.

Kaynaklar: Haberturk.com, youtube.com, gercekgundem.com