Fenerbahçe taraftarları, Samandıra tesislerinde takımını coşkuyla karşıladı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından Samandıra'ya akın eden taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini coşkuyla karşıladı.

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Fenerbahçe taraftarları, Samandıra tesislerinde takımını coşkuyla karşıladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra'ya akın ederek takımı coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe taraftarları, Samandıra tesislerinde takımını coşkuyla karşıladı - Resim : 1

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve oyuncuları tesiste karşıladı.

Fenerbahçe taraftarları, Samandıra tesislerinde takımını coşkuyla karşıladı - Resim : 2

Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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