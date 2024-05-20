Fenerbahçe taraftarları, Samandıra tesislerinde takımını coşkuyla karşıladı
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından Samandıra'ya akın eden taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini coşkuyla karşıladı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra'ya akın ederek takımı coşkuyla karşıladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve oyuncuları tesiste karşıladı.
Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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