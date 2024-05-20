Galatasaraylı Davinson Sanchez: Bugün onlar, haftaya da biz kutlayacağız

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı ekipte futbolculardan Tete ve Davinson Sanchez, alınan mağlubiyeti yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a değerlendirdi.

İşte o açıklamalar:

"BUGÜN ONLAR HAFTAYA DA BİZ KUTLAYACAĞIZ"

Davinson Sanchez: Zorlu bir mücadeleydi. Kendimiz mücadeleyi zora soktuk diyebiliriz. Rakip ilk başta bekliyordu. Kontraya odaklandılar. Duran toptan da bir tane gol buldular. Bizim çok fazla kaliteli oyuncumuz var aslında takıma baktığınız zaman yedek kulübesinde, sahanın içinde ve daha fazlasını yaratabilmeliyiz. Rakip kaleye daha fazla gidebilirdik. Elimizdeydi her şey. Bugün onlar kutluyorlar, haftaya da biz kutlayacağız inşallah.



Tete: Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk; ama denedik, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu maçı kaybetmiş olabiliriz ama önümüzdeki maçı kazanıp da şampiyon olmak istiyoruz.