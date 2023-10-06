Limonla ilgili harika 5 tüyo! Daha önce duyulmamış kullanım alanları

Limon, sağlık açısından faydalarının yanı sıra mutfakta da hayat kurtaran bir besindir. İçerdiği yüksek dozdaki asit sayesinde, evde karşılaşılan inatçı lekeler ve sinir bozucu problemler kolayca ortadan kalkar. Limonun mutfakta kullanımıyla ilgili birkaç tüyo vermek gerekirse; özellikle yemek yaparken ellerdeki kokuları gidermek için limon suyu kullanabilirsiniz. Ayrıca, kesiklerin üzerine limon suyu sürmek de enfeksiyon riskini azaltır. Fırın tepsilerindeki yağ lekelerini de limonla kolayca temizleyebilirsiniz. Limonun kabuğu da atılmadan önce rendelenerek tatlı ve tuzlu yemeklere lezzet katabilirsiniz. Tüm bu yöntemlerle, limonun mutfakta hayat kurtaran bir besin olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

LİMONUN BİLİNMEYEN 5 KULLANIM ALANI

Öte yandan aksam.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte ise; Limonun pek bilinmeyen 5 kullanım alanı sıralandı. İşte bilmeniz gerekenler

1. LİMON ELMALARI KAHVERENGİLEŞMEKTEN KORUR



Bir elmayı kestikten kısa bir süre sonra meyve kahverengiye döner. Limonlar bu konuda size yardımcı olabilir. Elmalarınıza biraz limon suyu sürmeniz yeterlidir; kahverengileşmezler. Bunun sırrı limonda bulunan askorbik asittir (C vitamini). Oksidasyonu önler ve kahverengileşme sürecini önemli ölçüde yavaşlatır.

2. LİMON ETİ YUMUŞATIR



Limonun asitliği liflerin parçalanmasına yardımcı olur, bu da etin daha yumuşak ve daha lezzetli olmasını sağlar. Yapmanız gereken tek şey, etinizi marine ederken üzerine biraz kireç eklemek. Ancak tam etkinin ortaya çıkması birkaç saat sürecektir.

3. KESME TAHTASINI TEMİZLER



Kesme tahtaları günlük olarak et, meyve veya sebze kesmek için kullanıldığında sıklıkla rahatsız edici lekeler oluşur. Özellikle ahşap tahtaların temizlenmesi zor olabilir. Bunun çözümü birkaç damla limon suyu sıkmaktır. Daha sonra tek yapmanız gereken, iyice ovalamak ve yaklaşık 20 dakika dinlenmeye bırakmak. Bu tüyo, limon suyunu biraz tuzla birleştirirseniz daha da işe yarar. Bu basit temizleme tekniğini uyguladıktan sonra kesme tahtasını iyice duruladığınızdan emin olun.

4. KESKİN KOKUDAN KURTARIR



Yemeklerinizde soğan veya sarımsak kullanırsanız canınızı sıkan bir sorunun farkına varacaksınız. Hem soğanın hem de sarımsağın güçlü kokusu, pişirme işlemi bittikten bir süre sonra ellerinize yapışıyor. Sabun çoğu zaman kokuyu giderme konusunda pek iyi bir iş çıkarmaz. Bunun yerine deneyebileceğiniz şey, bir kase suya birkaç damla limon suyu eklemek ve ardından bu solüsyonu kullanarak ellerinizi yıkamaktır. Elbette bu işlemi normal sabunla da birleştirebilirsiniz.

5. MUTFAK LAVABONUZU TEMİZLEMEK İÇİN LİMON KULLANIN



Mutfak lavaboları sürekli kullanımdan sonra parlaklığını büyük ölçüde kaybetme eğilimindedir. Ayrıca sıklıkla tehlikeli bakteri kontaminasyonunun da bulunduğu yerlerdir. Bu can sıkıcı sorunları ortadan kaldırmak için, biraz karbonatı limon suyuyla karıştırabilir ve bu güçlü kombinasyonu kullanarak lavabonuzu güzelce ovalayabilirsiniz. Karışımı ovalamayı bitirdikten sonra lavaboyu da bir miktar sıcak suyla duruladığınızdan emin olun. Bu basit temizlik tüyosundan haftada bir kez yararlanabilirsiniz. Bu sadece hoş görünümlü bir lavaboyu garanti etmekle kalmayacak, aynı zamanda mikroplara karşı güvenliği de garanti edecektir.