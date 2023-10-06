Yapımına başlandı! Sofralardan eksik olmuyor.. Kilosu bu yıl 250 TL

Bitlis'in Hizan ilçesi, geleneksel yöntemlerle yapılan üzüm pekmezi ile ünlü bir bölge olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 150-200 yıldır kullanılan yöntemlerle üretilen üzüm pekmezi, lezzeti ve sağlık faydaları ile sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Akşar köyünün Aşağı Klavuz mezrasındaki köylüler, dağ yamaçlarından topladıkları beyaz ve siyah üzümleri imece usulüyle çalışarak pekmez haline getiriyorlar. Üzümler önce havuzlarda ezilerek suyu çıkarılıyor, ardından beyaz toprakla karıştırılarak büyük kazanlarda yaklaşık 300 derece sıcaklıkta 4-5 saat kaynatılıyor. Bu işlem sonucunda elde edilen üzüm pekmezi, doğal yapısı ve katkı maddesi içermemesi ile birçok hastalığa iyi gelen bir şifa kaynağı olarak tercih ediliyor.

Hizan ilçesinde yaklaşık 15 köyde halen geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi üretiliyor. Yöre halkı, bu doğal ürünü hem ham sofralarında tüketiyor hem de sağlık sorunlarına çözüm ararken kullanıyorlar. Üzüm pekmezi, içeriğindeki yüksek antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, kan şekerini de dengeleyerek diyabet hastalarına da fayda sağlıyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Dededen babadan kalma yöntemlere halen devam ettiklerini belirten Erkan Özer, 100 kilo üzüm suyundan 30 kilo pekmez elde ettiklerini söyledi. Özer, "Üzüm pekmezini 150-200 yıldır atalarımızdan kalan yöntemlerle yapıyoruz. Bağlarımızdan üzümlerimizi toplayıp doğal bir şekilde üzüm pekmezi üretimimizi yapıyoruz.

İmece usulü ile bağlardan topladığımız üzümleri kovalarla getirip ezme kazanına koyuyoruz. Daha sonra çizmelerle ezip suyunu çıkarıyoruz. Ardından dinlendirme bidonlarına koyuyoruz. Beyaz renkteki bir toprakla mayalaştırdıktan sonra şeffaf hale geldikten sonra kaynama kazanlarımıza koyuyoruz. Bu kazanlarda 290 derecede 4-5 saat kaynıyor. 100 litre üzüm suyundan yaklaşık 30 litre üzüm pekmezi elde ediyoruz" diye konuştu.

250 TL CİVARINDA SATILACAK



Yaptıkları pekmezi Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerine de yolladıklarını kaydeden Özer, konuşmasına şöyle devam etti:



"Özellikle karaciğer rahatsızlıklarına ve kan değerini yükseltmesi için iyi geliyor.

Geçen yıl pekmezin kilosunu 120 TL’den satıyorduk. Ancak bu sene 200-250 civarında satışa sunacağız. Köyde hemen hemen herkes az veya çok bu pekmezi yapıyor."

ÜZÜM PEKMEZİ 4 FAYDASI

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir



Üzüm pekmezi, içerdiği yüksek antioksidan miktarı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudumuzu zararlı maddelerden korur ve hastalıklara karşı direncimizi artırır. Ayrıca, üzüm pekmezi içerdiği doğal şekerler sayesinde enerji verir ve yorgunluğu azaltır.

2. Sindirim Sistemini Düzenler



Üzüm pekmezi, sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. İçeriğindeki lifler sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlık gibi sorunları önler. Ayrıca, bağırsaklarda bulunan zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller ve sindirim sistemi sağlığını korur.

3. Kan Şekerini Düzenler



Üzüm pekmezi, kan şekerini düzenleyen doğal bir besindir. İçeriğindeki doğal şekerler sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini engeller ve insülin direncini azaltır. Bu sayede, diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olur.

4. Kemikleri Güçlendirir



Üzüm pekmezi, içerdiği kalsiyum ve magnezyum mineralleri sayesinde kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve kemik erimesi gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.