Sultangazi'de Polis Ekiplerine Bıçaklı Saldırı: Kovalamaca Sonrası Yakalandı

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İstanbul'un Sultangazi ilçesi, Sultançiftliği Merkez Camii önünde hareketli anlara sahne oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçakla devriye halindeki polise saldıran 35 yaşındaki S.U., kısa sürede paniğe yol açtı.

Saldırgan polisleri hedef aldıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayan S.U., ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin kararlı takibi ve biber gazı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, kısa süre sonra yakalandı.

Gözaltına alınan saldırganın, kaçarken elindeki bıçağı bir sokağa fırlattığı tespit edildi. Polis ekipleri, yaptığı aramada bıçağı bir binanın önündeki boşlukta bularak delil olarak emniyete götürdü.

S.U. karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, saldırının nedenini ve şüphelinin olası bağlantılarını araştırıyor.

Kaynak: DHA-İHA