Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın Cenaze Programı Belli Oldu

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Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi’nde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Çetinkaya, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Entübe edilen Çetinkaya, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Meslekte 50 yılı geride bırakan usta kalem için 9 Temmuz Çarşamba günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) binasında bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılınacak.

Ailesi, meslektaşları ve okurları tarafından sevilen Çetinkaya, Üsküdar’daki Çengelköy YK Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Törene çok sayıda gazetecinin ve siyasetçinin katılması bekleniyor.

Çetinkaya, basın özgürlüğü ve laiklik gibi konulardaki net duruşuyla tanınmış, gazetecilik hayatı boyunca birçok önemli yazıya imza atmıştı.

Kaynak: ANKA