Türkiye’nin İlk Galaktik Çocuk Kanalı Spacetoon Yayında

25 yıllık global deneyimiyle çocukların çok sevdiği Spacetoon, Türkiye’de yayın hayatına başladı. Gezegen temalı yayın modeliyle çocuklara eğlendirici ve eğitici içerikler sunuyor. Uydudan şifresiz olarak izlenebilecek olan Spacetoon, aileler için güvenilir bir seçenek olacak.

Esma Karayel Esma Karayel
Türkiye’nin İlk Galaktik Çocuk Kanalı Spacetoon Yayında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en çok sevilen çocuk kanallarından biri olan Spacetoon, 25 yılı aşkın uluslararası yayıncılık deneyimiyle 19 Mayıs’ta Türkiye’de yayın hayatına başladı. Yeni kanal, çocuklara eğitici, eğlenceli ve yaratıcı içerikler sunmayı hedefliyor. Spacetoon, Türkiye’de uydudan şifresiz olarak izlenebilecek.

GEZEGEN TEMALI YAYIN MODELİ

Kanalın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise gezegen temalı yayın modeli. Çocukların yaşlarına ve ilgi alanlarına göre kurgulanan 9 farklı gezegende, Macera’dan Bilim’e, Spor’dan Aksiyon’a kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor. Bu özgün model, çocuklara kişiselleştirilmiş ve interaktif bir izleme deneyimi sağlıyor.

Türkiye’nin İlk Galaktik Çocuk Kanalı Spacetoon Yayında - Resim : 1

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Spacetoon’un yayın akışında dünya çapında ilgi gören Şirinler, Doraemon, Naruto, Kid Lucky, Beyblade X ve Inazuma Eleven gibi popüler yapımlar yer alıyor. Tüm içerikler Türkçe dublajlı olarak sunulurken, kanal çocukların hayal gücünü geliştirmeye yönelik programlarla dikkat çekiyor. Eğlence ve eğitimin bir arada olduğu bu platform, sosyal ve analitik becerileri desteklemeyi amaçlıyor.

YENİ BİR EVRENİN KAPILARINI ARALIYOR

Spacetoon Türkiye Genel Müdürü Mustafa Kemal Coşkuner,"Spacetoon olarak, dünya genelinde ailelerin en çok güvendiği ve sevdiği markalardan biriyiz. Şimdi bu global deneyimi Türkiye'deki ailelerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gezegen temalı yenilikçi yayın anlayışımızla çocuklara sadece izleyici olacakları değil, aynı zamanda eğitici ve hayal güçlerini destekleyen bir evren sunuyoruz." dedi.

Kanal; D-Smart, TV+, S Sport+, KabloTV, Tivibu ve Digiturk platformlarında farklı kanal numaralarıyla izlenebiliyor.

Etiketler
Çocuk Medya
Gazeteci İsmail Saymaz'ın Ev Hapsi Kaldırıldı İsmail Saymaz'ın Ev Hapsi Kaldırıldı
Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı
El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor
Sözcü TV'ye 10 Günlük Karartma Cezası İçin Mahkemeden Karar Çıktı Sözcü TV'ye 10 Günlük Karartma Cezası İçin Mahkemeden Karar Çıktı
Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu
Sokak Röportajlarıyla Biliniyordu: Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor