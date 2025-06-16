Türkiye’nin İlk Galaktik Çocuk Kanalı Spacetoon Yayında

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Dünyanın en çok sevilen çocuk kanallarından biri olan Spacetoon, 25 yılı aşkın uluslararası yayıncılık deneyimiyle 19 Mayıs’ta Türkiye’de yayın hayatına başladı. Yeni kanal, çocuklara eğitici, eğlenceli ve yaratıcı içerikler sunmayı hedefliyor. Spacetoon, Türkiye’de uydudan şifresiz olarak izlenebilecek.

GEZEGEN TEMALI YAYIN MODELİ

Kanalın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise gezegen temalı yayın modeli. Çocukların yaşlarına ve ilgi alanlarına göre kurgulanan 9 farklı gezegende, Macera’dan Bilim’e, Spor’dan Aksiyon’a kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor. Bu özgün model, çocuklara kişiselleştirilmiş ve interaktif bir izleme deneyimi sağlıyor.

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Spacetoon’un yayın akışında dünya çapında ilgi gören Şirinler, Doraemon, Naruto, Kid Lucky, Beyblade X ve Inazuma Eleven gibi popüler yapımlar yer alıyor. Tüm içerikler Türkçe dublajlı olarak sunulurken, kanal çocukların hayal gücünü geliştirmeye yönelik programlarla dikkat çekiyor. Eğlence ve eğitimin bir arada olduğu bu platform, sosyal ve analitik becerileri desteklemeyi amaçlıyor.

YENİ BİR EVRENİN KAPILARINI ARALIYOR

Spacetoon Türkiye Genel Müdürü Mustafa Kemal Coşkuner,"Spacetoon olarak, dünya genelinde ailelerin en çok güvendiği ve sevdiği markalardan biriyiz. Şimdi bu global deneyimi Türkiye'deki ailelerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gezegen temalı yenilikçi yayın anlayışımızla çocuklara sadece izleyici olacakları değil, aynı zamanda eğitici ve hayal güçlerini destekleyen bir evren sunuyoruz." dedi.

Kanal; D-Smart, TV+, S Sport+, KabloTV, Tivibu ve Digiturk platformlarında farklı kanal numaralarıyla izlenebiliyor.