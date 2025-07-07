Basın Dünyasının Acı Günü! Gazeteci Hikmet Çetinkaya Hayatını Kaybetti

Usta gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya’nın sevenlerini üzen bir haber geldi. Çetinkaya, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Basın Dünyasının Acı Günü! Gazeteci Hikmet Çetinkaya Hayatını Kaybetti
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Türk basınının uta ismi Hikmet Çetinkaya’dan sevenlerini yasa boğan bir haber geldi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çetinkaya bir süredir, çoklu organ yetmezliği tedavisi görüyordu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilciliği görevini sürdüren, cemiyetimiz üyesi Hikmet Çetinkaya çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacaktır. Meslektaşımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942 yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetinkaya, eğitimine Manisa Erkek Lisesi’nde devam etti. Mezuniyetinin ardından gazetecilik kariyerine Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı.

1966-1980 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği röportajlar ve söyleşilerle adından söz ettiren Çetinkaya, meslek hayatı boyunca pek çok ödülle onurlandırıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1968, 1970 ve 1971 yıllarında verilen Hasan Tahsin Ödülü’nü üç kez kazanmasının yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü’nü de almaya hak kazandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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