Ukrayna, Belgorod'a füze saldırısı düzenledi: 12 ölü, 20 yaralı

Rusya'nın Belgorod şehrine Ukrayna tarafından füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Ukrayna, Belgorod'a füze saldırısı düzenledi: 12 ölü, 20 yaralı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıda Toçka-U füzeleri, Vampir ve Olha çok namlulu roketatarlar kullanıldı. Rus hava savunma sistemleri tarafından 6 Toçka-U füzesi, 4 Vampir topu ve 2 Olha topu imha edildi.

Füze parçalarının düşmesi sonucu bir bina hasar gördü. 10 katlı binadaki 16 daire yıkıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı enkazdan 12 kişinin cesedini çıkardı. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko olay yerine ek sağlık uzmanı gönderdi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini ve Putin'in gerekli talimatları verdiğini açıkladı. Peskov, saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirdi.

PUTİN'E BİLGİ VERİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ile Belgorod Bölge Valisi Gladkov'un, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belgorod kentindeki durumla ilgili bilgilendirdiği, Putin'in gerekli talimatları verdiğini aktararak, "Kiev yönetimi barbarca füze saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı arkasında Kiev yönetimi ile Batı'nın olduğunu belirtti.

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