Camdaki Kız'dan sonra en iddialı dizi... Kanal D yerine gelecek diziyi açıkladı

2024’e “İnci Taneleri” dizisiyle büyük bir atak yaparak giren Kanal D, yeni sezona BKM’nin yapımcılığında çok konuşulacak bir dizi projesi daha hazırlıyor. Yeni dizinin en az Camdaki Kız dizisi kadar büyük reytingler elde etmesi bekleniyor. Kanal D'nin yeni dizi için dev bütçeler ayırdığı öğrenildi.

SON BAHAR SEZONU İÇİN BOMBA DİZİ DUYURUSU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D başarılı geçen bir sezonun ardından sonbahara birbirinden iddialı diziler hazırlıyor. Bu dizilerin başında “Annem, Ankara” adlı sürpriz proje geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla ekranda fark yaratacak olan dizi bir annenin çocukları için verdiği büyük mücadeleyi etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Sarsıcı konusuyla izleyenleri derinden etkileyecek olan dizinin yapımcılığını BKM üstleniyor. Detayları önümüzdeki haftalarda netleşecek olan dizi Kanal D’nin reyting rekortmeni İnci Taneleri’nden sonra BKM’le yapacağı yeni ses getirecek dizi projesi olacak. Şimdiden merak uyandıran “Annem, Ankara” dizisi eylül-ekim aylarında seyirciyle buluşacak. Gelen bilgiye göre “Annem, Ankara” dizisi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Dizinin kadrosunda Kanal D yönetimi genç yeteneklere de yer verecek.