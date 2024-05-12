Camdaki Kız'dan sonra en iddialı dizi... Kanal D yerine gelecek diziyi açıkladı

Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizisi yayımlandığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Bu dizinin ardından İnci Taneleri dizisiyle büyük bir yükseliş elde eden Kanal D'den yeni bir dizi projesi daha geliyor

Son Güncelleme:
Camdaki Kız'dan sonra en iddialı dizi... Kanal D yerine gelecek diziyi açıkladı

2024’e “İnci Taneleri” dizisiyle büyük bir atak yaparak giren Kanal D, yeni sezona BKM’nin yapımcılığında çok konuşulacak bir dizi projesi daha hazırlıyor. Yeni dizinin en az Camdaki Kız dizisi kadar büyük reytingler elde etmesi bekleniyor. Kanal D'nin yeni dizi için dev bütçeler ayırdığı öğrenildi.

SON BAHAR SEZONU İÇİN BOMBA DİZİ DUYURUSU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D başarılı geçen bir sezonun ardından sonbahara birbirinden iddialı diziler hazırlıyor. Bu dizilerin başında “Annem, Ankara” adlı sürpriz proje geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla ekranda fark yaratacak olan dizi bir annenin çocukları için verdiği büyük mücadeleyi etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.

Camdaki Kız'dan sonra en iddialı dizi... Kanal D yerine gelecek diziyi açıkladı - Resim : 1

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Sarsıcı konusuyla izleyenleri derinden etkileyecek olan dizinin yapımcılığını BKM üstleniyor. Detayları önümüzdeki haftalarda netleşecek olan dizi Kanal D’nin reyting rekortmeni İnci Taneleri’nden sonra BKM’le yapacağı yeni ses getirecek dizi projesi olacak. Şimdiden merak uyandıran “Annem, Ankara” dizisi eylül-ekim aylarında seyirciyle buluşacak. Gelen bilgiye göre “Annem, Ankara” dizisi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Dizinin kadrosunda Kanal D yönetimi genç yeteneklere de yer verecek.

Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyurulduKanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyurulduGözden Kaçmasın

Son Güncelleme:
Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok
Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok
Dağılmıyor ve bayatlamıyor. 25 yıllık aşçının un helvası yaparken kullandığı tarif
Dağılmıyor ve bayatlamıyor. 25 yıllık aşçının un helvası yaparken kullandığı tarif
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu? Emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu?