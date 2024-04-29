'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor

Bir marka tarafından satışa sunulan 'idrar lekeli' kot pantolon adeta yok sattı. Pantolon moda dünyasında da hararetli tartışmalara neden oldu.

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'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor

2023 Sonbahar/Kış Milano Moda Haftası'nda Jordan Bowen ve Luca Marchetto'nun markası tarafından sunulan ve bu yıl satışa çıkan "idrar lekeli" görünümlü kot pantolon, moda dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı. 608 dolarlık fiyat etiketiyle şaşkınlık yaratan pantolon, bazıları tarafından şık ve sıra dışı bir tasarım olarak görülürken, kimileri tarafından ise itici ve anlamsız olarak nitelendirildi.

'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor - Resim : 1

Pantolonun kasık bölgesinde kumaşın daha koyu olması ve sanki idrar lekesi varmış gibi görünmesi, birçok insanı şaşırttı. "Kim bunu neden giysin?" gibi yorumlar havada uçuşurken, ilginç bir şekilde bu enteresan pantolon yok sattı.

Lekeli kot pantolon fikri ilk kez ünlü komedyen Tim Robinson tarafından ortaya atılmıştı. Robinson, programında erkeklerin dağınıklıklarını örtbas etmelerine yardımcı olmak için pis pantolon satan bir web sitesi fikriyle dalga geçmişti. Görünüşe göre bu mizahi fikir, bazı moda tasarımcılarını da etkilemiş ve gerçek bir ürüne dönüşmüş durumda.

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