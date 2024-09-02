Milliyet'te Üst Düzey Ayrılık! 29 Yıldır Çalışıyordu...

Milliyet gazetesinde üst düzey bir ayrılık yaşandı. 29 yıldır gazetede görev alan Milliyet Gazetesi Haber Merkezi Müdürü Azmi Yılmaz, gazeteyle yollarını ayırdı.

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Milliyet'te Üst Düzey Ayrılık! 29 Yıldır Çalışıyordu...

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Milliyet gazetesinden ayrılık haberi geldi. MedyaRadar’ın özel haberine göre Milliyet Gazetesi Haber Merkezi Müdürü Azmi Yılmaz, Milliyet’e veda etti.

Azmi Yılmaz, MedyaRadar’a yaptığı açıklamada görevinden kendi isteği ile ayrıldığını belirterek, “Tüm Milliyet ekibine teşekkür ediyorum. Milliyet bayrağı her zaman dalgalanmalı” dedi.

Milliyet'te Üst Düzey Ayrılık! 29 Yıldır Çalışıyordu... - Resim : 1

AZMİ YILMAZ KİMDİR?

Azmi Yılmaz stajıyla birlikte 1995’te adım attığı Milliyet Gazetesi’nde bir süre Haber Merkezi gece editörlüğü ardından Haber Merkezi’nde editörlük ve müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Çeşitli gazetelerde de çalışan Azmi Yılmaz 11 yıldır Milliyet Gazetesi Haber Müdürlüğü ve Haber Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Sürekli basın kartı sahibidir. Yeni adresi ise henüz bilinmiyor.

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