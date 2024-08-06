'Karakter sandalyeye çıkarak yükselmiyor' Demişti: TRT, Başak Koç'la Yolları Ayırdı

TRT’de Türkiye’nin voleybol maçlarını anlatan Kerem Öncel İtalya karşılaşması öncesi yayında 1.90’lık yorumcu Özlem Özçelik’in yanında sandalyeye çıkması dikkat çekti. Bu anlar için stüdyo yorumcusu Başak Koç “Karakter sandalyeye çıkarak yükselmiyor” dedi. Bu anlar sosyal medyada geniş yer buldu.

SPİKERLİK KRİZİ İDDİASI

Söz konusu olayın yaşanmasının ardından Öncel ve Koç arasında spikerlik krizi yaşandığı iddia edildi. Söylentilere göre Sultanların maçlarını Kerem Öncel anlatıyor, ancak Koç kendisinin anlatması gerektiğini düşünüyordu. Öncel’le daha önce de Mehmet Sevinç benzer sorun yaşamış, Sevinç 2023-24 sezonu başında TRT’deki görevinden istifa etmişti. Öncel ise Sultanlar Ligi’nin önemli maçlarıyla Filenin Sultanları’nın kader maçlarını anlatmaya devam etmişti.

TRT, BAŞAK KOÇ'LA YOLLARI AYIRDI

Koç ve Öncel arasında yaşananların ardından TRT karar aldı. Maç önlerinde Türkiye’deki stüdyoda yorumculuk yapan Koç’la yollar ayrıldı. Kerem Öncel’in ise Çin maçı öncesi canlı yayınında sandalyeye çıkmadığı gözlemlendi.