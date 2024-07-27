Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek

Yeni bir dizi heyecanı Show TV ekranlarında başlıyor. Başrolünde Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı bu yeni dizi için heyecan dorukta! Gelen bilgilere göre, dizinin çekimleri Nevşehir'de başladı. Bu iddialı yapımın merakla beklenen ilk bölümü için geri sayım başladı. Hafsanur Sancaktutan'ın performansı ve Nevşehir'in eşsiz doğal güzellikleriyle bezenmiş sahneleriyle dikkat çekecek olan bu dizi, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, büyük bir kariyer çıkışı sergilediği Son Yaz dizisinden bu yana geniş bir hayran kitlesi tarafında destekleniyor.

Son dönemin en güçlü çıkışlarını yapan kadın oyunculardan birisi haline gelen Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Kapadokya’da çekimlerine başlanan Siyah Kalp dizisinin setinde bulunuyor.

Kapadokya’nın muhteşem doğasında yepyeni bir macera içine atılan genç oyuncu, sosyal medyada mutlu halleri ile dikkatleri çekiyor.

Kapadokya’daki ilk set günlerinde yüzü gülümseyen ve heyecanlı olduğu da her halinden belli olan Hafsanur Sancaktutan, bu sezona damgasını vurması beklenen Siyah Kalp isimli dizinin kadın başrollerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Sırlarla dolu bir aile hikayesi olarak öne çıkan ünlü isimleri bir araya getiren Siyah Kalp dizisinin yönetmenliğini de Uluç Bayraktar üstleniyor.

Melek karakterinde izleyeceğimiz Hafsanur Sancaktutan ünlü isimlerle aynı seti paylaşacak. Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, İlker Aksum, Esra Dermancıoğlu, Genco Özak, Bülent Polat, Gözde Çığacı ve Işıl Yücesoy gibi dikkat çeken isimler dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Genç oyuncunun hayranları da sosyal medya paylaşımlarında Melek karakterinin detaylarını, Siyap Kalp dizisinin hikayesini ve ekranda nasıl bir süreç yaşayacağını şimdiden çok merak ediyor.

Dizinin Eylül ayı itibari ile Show TV ekranında izleyicilerle buluşması bekleniyor.