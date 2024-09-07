Cem Küçük'ten Hande Fırat'a Tepki: 'Yüreğin Varsa...'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler hakkındaki tartışmalar, gündemdeki yerini koruyor. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, teğmenleri savunan Hande Fırat'a tepki gösterdi. Küçük, Fırat'a "Sende yürek varsa şimdi savunursun. Perşembe gecesi teğmenleri eleştiren bizlere isim vermeden hakaret ettin. Aynısını şimdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye söyle de görelim" dedi.

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Cem Küçük'ten Hande Fırat'a Tepki: 'Yüreğin Varsa...'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler ile ilgili tartışmalar, gündemdeki yerini koruyor.

Olaydan 8 gün sonra bugün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teğmenlere "Kendini bilmezler" diyerek tepki gösterdi ve " "Ordumuzun yıpratılmasına izin verilmeyiz. Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kimlere çektiniz! Gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ten Hande Fırat'a Tepki: 'Yüreğin Varsa...' - Resim : 1

Gazeteci Hande Fırat, geçtiğimiz günlerde teğmenleri hedef alanlara tepki göstererek "Kara Harp Okulu’ndaki görüntüleri farklı yerlere çekmemek gerekiyor. Her mezuniyet töreni sonrası geleneksel olarak, kılıçlar çekilip, yemin tekrarlanır. Türkiye’de tartışmaya açılmak istenen darbe vb dönemlerinin bittiğini herkes biliyor" demişti.

Cem Küçük'ten Hande Fırat'a Tepki: 'Yüreğin Varsa...' - Resim : 2

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Hande Fırat'ın paylaşımına tepki gösteren Küçük, "Sende yürek varsa şimdi savunursun. Perşembe gecesi teğmenleri eleştiren bizlere isim vermeden hakaret ettin. Aynısını şimdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye söyle de görelim" ifadelerini kullandı.

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