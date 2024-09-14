Britney Spears'a 'Nafaka' Müjdesi!

Yaşadığı vasilik döneminin yasal olarak son bulmasıyla özgürlüğüne kavuşan ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın Kevin Federline ile evliliğinden olan küçük oğlu Jaden yakında 18 yaşına basacak. Jayden'ın 18'inci doğum günü, Spears'ın iki çocuğu Jaden ve Sean Preston için Federline'e ödediği ve toplamda 5 milyon doları aşan çocuk desteği ödemelerinin bitmesini sağlayacak.

KEVIN'IN YAŞAM STANDARTLARI DÜŞECEK

NTV'de yer alan habere göre; Spears'a yakın bir kaynak "Britney'nin Kevin'a iki oğlu için verdiği para miktarı olağanüstü ve tüm bir aileyi geçindirmeye yeter" dedi. DJ olarak etkinliklere katılan ve Spears'a evliliğinde psikolojik şiddet uyguladığı söylenen 46 yaşındaki Federline'in yaşam standartlarını düşürmek zorunda kalacağı düşünülüyor.

Spears'ın her ay 20 bin dolar nafaka ödediği biliniyor. Ancak 2018'de, ek masrafların artması nedeniyle bu miktar 40 bin dolara çıktı.

Kaynak: NTV