Kızılcık Şerbeti mi Yalı Çapkını mı? Reyting Zirvesinin Sahibi Belli Oldu!

Yazın sona ermesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon başladı. Geçen sezon fırtınalar estiren diziler de merakla beklenen yeni sezonlarıyla geri döndü. Dün akşam birçok dizinin yarıştığı ekran macerasının ardından bu sabah reytingler belli oldu. Akşamın reyting lideri yine Kızılcık Şerbeti oldu.

Dizi, 3 kategoride de tıpkı geçen yıl olduğu gibi zirveyi kimseye kaptırmadı. 4 dizinin aynı anda yeni sezonu açtığı ve 5 dizinin reyting savaşı verdiği akşamda Kızılcık Şerbeti Total’de 6.82, AB’de 8.86 ve ABC1’de 7.74 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; üçüncü sezonuna başlayan Star TV’nin “Yalı Çapkını” dizisi tüm kişilerde 4.46 reytingle 3., AB’de 2.69 reytingle 5., ABC1’de ise 3.36 reytingle 4. sırada yer aldı.

ARKA SOKAKLAR DA GERİ DÖNDÜ

Yönetmeni değişen Kanal D’nin fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar 19. sezonunu totalde 3.04 reytingle 5. AB’de 1.61 reytingle 11. ve ABC 1’de 2.18 reyting ile 8. sırada açtı.

NOW’ın NTC Medya imzalı Kötü Kan dizisi 2. bölümünde tüm seyircilerde 2.39 reytingle 13., AB’de 1.94 reytingle 8., ABC1’de 2.86 reytingle 6. oldu.

Kapadokya’da çekilen Olgun Şimşek’li TRT’nin Karaağaç Destanı dizisi 2. sezonunu tüm kişilerde 1.86 reytingle 18. AB’de 1,47 reytingle 14. ve ABC1’de 1.98 reytingle 12. sırada açtı.