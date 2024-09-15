Özgü Namal'dan 'Kaprisli' İddiasına Yanıt

"Kızıl Goncalar" dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Özgü Namal, yüzü olduğu markanın Kuruçeşme'de gerçekleşen lansmanında açıklamalar yaptı. Namal, son dönemde hakkında çıkan "kaprisli" iddialarına da yanıt verdi.

Sözcü'nün aktardığına göre; "Sette sandalyesini ayağına getirtiyor, kuaförü evine çağırıyor" haberleriyle ilgili konuşan oyuncu, "Ben mütevazı bir insanım. Yaşı büyük insanların bana hizmet etmesinden hoşlanmıyorum. Kendi işimi kendim yaparım" diye konuştu.

Yazı çocuklarıyla geçirdiğini söyleyen Namal, "Çocuklarla olmak şifa veriyor, ruhumu temizleyip arındırıyor" dedi.

Kaynak: Sözcü