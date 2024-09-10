Kızıl Goncalar'a Sürpriz Transfer! Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar, 30 Eylül’de 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Bu sezon için yeni transferler yapan dizi, efsanevi Deli Yürek dizisinden bir oyuncuyla da anlaştı.

Kızıl Goncalar'a Sürpriz Transfer! Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı

NOW'ın fenomen dizisi “Kızıl Goncalar”, merakla beklenen yeni sezonuyla 30 Eylül’de ekrana geri dönüyor. Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gold Film dizisine ünlü bir oyuncu daha dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; televizyon tarihinin efsanevi işlerinden "Deli Yürek" dizisinde hayat verdiği "Kuşçu" karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy Kızıl Goncalar ile el sıkıştı.

Kızıl Goncalar'a Sürpriz Transfer! Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı - Resim : 1

Emin Gürsoy, "Lokman" rolüyle katıldığı dizinin 7 Ekim’de yayınlanacak 2. sezon 2. bölümünde ekibe katılacak. Karakterin, Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu) yollarının kesişeceği öğrenildi.

Kızıl Goncalar Yeni Kadrosuyla Geri DönüyorKızıl Goncalar Yeni Kadrosuyla Geri DönüyorMagazin
'Kızıl Goncalar'ın Senaristinden Yeni Dizi'Kızıl Goncalar'ın Senaristinden Yeni DiziMagazin
Etiketler
Dizi Kızıl Goncalar
Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu
Hazırlıklar Başladı. Bozulmayan Turşu Yapmanın Sırrını Ustalar Açıkladı Hazırlıklar Başladı. Bozulmayan Turşu Yapmanın Sırrını Ustalar Açıkladı
Engin Altan Düzyatan Manchester City Antrenmanında Engin Altan Düzyatan Manchester City Antrenmanında
Ege Kökenli Hanım Ağa Rolüyle Geliyor Ege Kökenli Hanım Ağa Rolüyle Geliyor