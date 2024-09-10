Kızıl Goncalar'a Sürpriz Transfer! Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı

NOW'ın fenomen dizisi “Kızıl Goncalar”, merakla beklenen yeni sezonuyla 30 Eylül’de ekrana geri dönüyor. Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gold Film dizisine ünlü bir oyuncu daha dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; televizyon tarihinin efsanevi işlerinden "Deli Yürek" dizisinde hayat verdiği "Kuşçu" karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy Kızıl Goncalar ile el sıkıştı.

Emin Gürsoy, "Lokman" rolüyle katıldığı dizinin 7 Ekim’de yayınlanacak 2. sezon 2. bölümünde ekibe katılacak. Karakterin, Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu) yollarının kesişeceği öğrenildi.