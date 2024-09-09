Ege Kökenli Hanım Ağa Rolüyle Geliyor

Kanal D’de yayınlanacak Güzel Aşklar Diyarı; senaryosu, mekanları, güçlü rejisi ve oyuncu kadrosuyla göz kamaştırıyor. Mahsun Kırmızıgül imzalı dizide ailenin reisi rolündeki Hâkim Alaca’nın (Halil Ergün) genç ve güzel eşini başarılı oyuncu Ege Kökenli canlandıracak.

Enerjisi, yeteneği ile göz dolduran Ege Kökenli, Hanzade karakterini şu sözlerle anlattı: “Kendinden çok emin, ne istediğini çok iyi bilen, akıllı ve güçlü bir kadın. Hükümet gibi kadın.”Kökenli, duayen sanatçı Halil Ergün ile oynamanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyleyerek “Senelerin tecrübesi, ustamız Halil abi ile olmak beni çok mutlu ediyor. Kendisi de pamuk gibi bir insan” dedi.

Kapadokya’nın eşsiz doğası olan büyülü bir bölge olduğunu ve bu büyünün izleyiciye geçeceğini kaydeden Kökenli, dizinin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül ile ilgili de “Mahsun Hoca ile çalışması çok keyifli. Çok güzel gözü ve sinematografisi var. O yüzden başarılı bir iş olacağına inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.