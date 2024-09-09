İlk Bölümü Yayınlanan Kötü Kan'ın Başrol Oyuncuları Ertan Saban İle Damla Sönmez İddialı Konuştu!

İki başarılı oyuncu, aksiyonu yüksek, katmanlı karakterlere sahip bu yapımın izleyiciyi ekran başına kilitleyeceğini ifade etti.

İlk yayınlanan bölümüyle reytinglerde ortalamaya yakın oranlar elde eden Kötü Kan dizisinin ilerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alması bekleniyor.



Ertan Saban diziye dair beklentilerini paylaşarak: “Bu hikaye, yapımcımızın yıllardır aklında olan bir proje. Bu rüyayı gerçekleştirmek için Damla, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve diğer değerli oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kartal Karaoğlu karakteri de derin bir geçmişe sahip, eski bir polis memuru. Eşini kaybettikten sonra ailesiyle bağlarını koparmış, ancak yıllar sonra çocuklarına tekrar kavuşuyor. Onun bu sürecinde başına gelen olaylar dizinin aksiyon dolu sahnelerine zemin hazırlayacak.”

Damla Sönmez ise dizide canlandırdığı Nazan Kaya karakterinin derinliğine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Senaryoyu okuduğumda, her karakterin çok katmanlı yazılması beni çok etkiledi. Televizyon dizilerinde karakterlerin inandırıcı, dolu ve gerçek olması gerektiğini düşünüyorum. Nazan Kaya da zor bir dünyanın içinde kendi sesini bulmaya çalışan, güçlü bir kadın. Onu oynamak çok cezbedici.”

Güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu, etkileyici hikayesiyle “Kötü Kan” Cuma akşamları saat 20.00’de NOW’da izleyicilerle buluşmaya devam edecek.





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