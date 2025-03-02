Barış Arduç’tan Bir İlk! Görenler Çılgına Döndü

Oyuncu ve senarist Gupse Özay ile mutlu devam eden evliliğinden Jan Asya isminde bir kızı olan ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı ile yemek yerken çekilen fotoğraflarını paylaştı. 2,5 yaşındaki kızı Jan Asya ile ilk kez yakından fotoğraf paylaşan Arduç’un fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.

Kızıyla verdiği pozlarını hamburger ve biberon emojisi ile paylaşan Arduç, övgü üstüne övgü aldı.

Sarı saçları ile dikkat çeken minik Jan Asya’nın babasıyla olan fotoğrafına “Bu adam abarttı iyice maşallah”, “Asla yaşlanmıyor”, “O sevgi en başta benim hakkımdı”, “Ya kalbimi bıraktım” gibi yorumlar geldi.

Kaynak: Haber Merkezi