Barış Arduç’tan Bir İlk! Görenler Çılgına Döndü

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile birlikte rol aldığı ‘Rüzgara Bırak’ filmiyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu Barış Arduç, 2,5 yaşındaki kızı Jan Asya ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Baba- kızın fotoğrafına beğeni yağdı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Barış Arduç’tan Bir İlk! Görenler Çılgına Döndü

Oyuncu ve senarist Gupse Özay ile mutlu devam eden evliliğinden Jan Asya isminde bir kızı olan ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı ile yemek yerken çekilen fotoğraflarını paylaştı. 2,5 yaşındaki kızı Jan Asya ile ilk kez yakından fotoğraf paylaşan Arduç’un fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.

Barış Arduç’tan Bir İlk! Görenler Çılgına Döndü - Resim : 1

Kızıyla verdiği pozlarını hamburger ve biberon emojisi ile paylaşan Arduç, övgü üstüne övgü aldı.

Sarı saçları ile dikkat çeken minik Jan Asya’nın babasıyla olan fotoğrafına “Bu adam abarttı iyice maşallah”, “Asla yaşlanmıyor”, “O sevgi en başta benim hakkımdı”, “Ya kalbimi bıraktım” gibi yorumlar geldi.

Barış Arduç’tan Bir İlk! Görenler Çılgına Döndü - Resim : 2

Yerli 'John Wick' Filmi Geliyor! Başrol Oyuncusu Belli OlduYerli 'John Wick' Filmi Geliyor! Başrol Oyuncusu Belli OlduKültür - Sanat

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan heyecanlandıran paylaşım: 'Rüzgara Bırak' filmi için heyecan artıyorHande Erçel ve Barış Arduç'tan heyecanlandıran paylaşım: 'Rüzgara Bırak' filmi için heyecan artıyorMedya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hande Erçel Barış Arduç Gupse Özay
Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin! Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!
Türkücü Ceylan'dan Olay Olan Meydan Okuma, İkonik Pozunu Yıllar Sonra Yeniden Verdi Türkücü Ceylan'dan Olay Olan Meydan Okuma
Türk Müziğinin Büyüleyen Sesi Ebru Yaşar'a Bir Ödül Daha! 'Yılın Kadın Şarkıcısı' Oldu Türk Müziğinin Büyüleyen Sesi Ebru Yaşar'a Bir Ödül Daha
Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yağ Yakacaksınız Antioksidan Deposu, Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yaktırıyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Polat Çiftine Gözaltı Kararı! Engin Polat ve Dilan Polat'tan İlk Tepki Polat Çiftine Gözaltı Kararı
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Yağmur Geliyor, Şemsiyenizi Hazırlayın Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Yağmur Geliyor, Şemsiyenizi Hazırlayın
Son Ankette Halkın Yarısı Hem Fikir, Türkiye İçin En Büyük Tehdit Ne? Son Ankette Halkın Yarısı Hem Fikir, Türkiye İçin En Büyük Tehdit Ne?