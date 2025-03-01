Türk Müziğinin Büyüleyen Sesi Ebru Yaşar'a Bir Ödül Daha! 'Yılın Kadın Şarkıcısı' Oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen 17. İletişim Ödülleri törenlerinde, ödül alan başarılı isimlerden biri de Ebru Yaşar oldu. Kısa süre önce 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ ödülüne layık görülen Ebru Yaşar, şimdi de “Yılın Kadın Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü.

'GENÇLERİN ENERJİSİNİ ÇOK GÜZEL'

Ödül töreninde herkese teşekkürlerini ileterek bir konuşma yapan ünlü sanatçı, öğrencilere “Öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Gençlerin enerjisini çok güzel. Üniversitenin değerli zamanlarından yararlanın, faydalanın” diyerek seslendi.

'UMARIM SÜRPRİZLERLE GELİR'

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, yeni şarkı sinyali de verdi. Hayranlarına seslenen Ebru Yaşar “Biraz ara verdi, konserler yoğun geçti. Hem çaldı hem de dinlendirmek istedim. Ama yeni şarkılar umarım sürprizlerle gelir” dedi.

'BİR RİTÜEL HALİNE GELDİ'

Ramazan ayında sahnelere kısa bir mola verdiğini belirten Ebru Yaşar “Ramazan'da çalışmıyorum, bu artık bir ritüel haline geldi. Kendimize ayırdığımız bir dönem. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: TV100