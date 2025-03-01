Boşanmanın Ardından Yaptığı Paylaşımla Herkesi Şaşırttı

Komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş, boşandı. Ayrılık kararını açıklayan Bağdaş, daha sonra yaptığı ikinci açıklamayla kafaları karıştırdı. "Açıkladığıma pişman oldum" diye yazan Bağdaş, travmatik bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Esma Karayel Esma Karayel
Boşanmanın Ardından Yaptığı Paylaşımla Herkesi Şaşırttı

Komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş, boşandıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. 31 yaşındaki Deniz Bağdaş, bir takipçisinin "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna verdiği "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtıyla boşanma haberini doğrulamış oldu.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Boşanma kararı sonrası Bağdaş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Bağdaş, "Cidden paylaştığıma pişman olduğum nadir şeylerden biri oldu. Hiç hazır değilmişim tepkilere psikolojik olarak. Bu tepkiler karşısında susmak zorunda olmak çok daha berbat bir şey. Sizin saydığınız nedenlerle boşanmış olmayı o kadar dilerdim ki, çünkü o zaman travmatik şeyler yaşamamış olurduk" diye yazdı.

Bağdaş, boşanmanın ardından paylaştığı yazıda, oğlu Rohan'ı çok sevdiğini belirterek, "Özgür'ün de yolu açık olsun" ifadelerine yer verdi. Bu sözler, takipçileri tarafından kafa karıştırıcı olarak yorumlandı.

Boşanmanın Ardından Yaptığı Paylaşımla Herkesi Şaşırttı - Resim : 1

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