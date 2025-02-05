Ebru Yaşar’dan Büyüleyen Bir Konser Daha, Hem Sesiyle Hem Şıklığıyla Sahneyi Yıktı Geçti

Konser biletleri dakikalar içinde tükenen, izleyicinin konser alanına sığmadığı müzik dünyasının güçlü ismi Ebru Yaşar, Yeni Gazino’da sevenlerinin kulaklarının pasını sildi.

Albümleri milyonlar dinlenen başarılı şarkıcı, sahne performansı, şıklığı ve repertuvarı ile unutulmaz bir konserler yeniden hafızalara kazındı. En sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren güzel şarkıcı, Yeni Gazino sahnesinde şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

HEM SESİ HEM SOHBETİYLE BÜYÜLEDİ

‘Kafamın İçi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’, ‘Yoksun’ gibi efsane şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye oturan Ebru Yaşar, sahnede kimi zaman hayranlarıyla sohbet etti kimi zamanda güldürdü.

VAN’DAN DUBAİ’YE SESİ HER YERDE

Kendisini Mersin, Van, Hatay, Almanya, İngiltere ve Dubai’ye kadar birçok yerden izlemeye gelenler olduğunu öğrenen şarkıcı, herkese teşekkürlerini iletti.

EN İYİ FANTEZİ MÜZİK KADIN SANATÇISI

Usta sanatçı Yaşar, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ ödülünü almıştı. Yaşar, ödülünü alırken yaptığı konuşmada sahneden “İzin verirseniz bu gece ödülümü hem Türkiye’de hem Filistin’de Suriye’de, tüm dünyada iyi yaşamayı hak eden kız çocukları için almak istiyorum” sözleriyle seslenmişti.