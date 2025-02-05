İrem Derici Yeni Aşkını İlan Etti! Sevgisiyle Mutluluk Pozları Verdi

Ünlü şarkıcı İrem Derici yeni aşkını sosyal medyadan ilan etti. Melih Kunukçu ile mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda hayatında birinin olduğunu itiraf eden Derici "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" demişti.

HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici hastalığını duyurdu. Derici, uyurgezer olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi