Kaza Geçiren İrem Derici Sevenlerini Korkuttu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Adana'da konser için bulunduğu sırada düşerek kafa travması geçirdi. Tomografi sonucu temiz çıksa da baş ağrısı ve şişlik yaşayan Derici, Mersin konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Kaza Geçiren İrem Derici Sevenlerini Korkuttu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Adana'da konser için bulunduğu sırada düşerek kafa travması geçirdi. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Derici, burada yapılan tomografi testinin temiz olduğunu ancak baş ağrısı ve şişliğin devam ettiğini açıkladı. Şarkıcı, yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaza Geçiren İrem Derici Sevenlerini Korkuttu - Resim : 1

"AKLIMIZ ÇIKTI"

Derici, “Sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha; öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi.” dedi.

Kaza Geçiren İrem Derici Sevenlerini Korkuttu - Resim : 2

Sağlık durumu nedeniyle Mersin’deki konserini iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, hayranlarından özür diledi. Konserlerine sağlık durumu düzeldikten sonra devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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